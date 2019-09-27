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В Пензенской области автомобиль сбил женщину с двумя детьми

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль сбил женщину с младенцем в коляске и трехлетним сыном в Пензенской области, один ребенок погиб. Об этом сообщила агентству "Интерфакс" начальник пресс-службы УМВД по региону Ольга Евдокимова.

ДТП произошло в Сердобском районе вечером в пятницу.

Собеседница агентства уточнила, что женщина шла в попутном направлении по обочине с коляской, в которой находился ребенок 2019 года рождения, и с сыном 2016 года рождения. Водитель Ford Focus сбил всех троих. В результате старший мальчик погиб. Младший ребенок доставлен без сознания в больницу. У женщины травм нет, ее отпустили после осмотра.

По словам Евдокимовой, виновник аварии пытался покинуть место происшествия, но был оперативно задержан.

По предварительным данным, водитель был пьян, его отправили на медицинское освидетельствование.

По факту аварии проводится проверка.

Пензенская область

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