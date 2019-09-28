СКР начал проверку данных о незаконном изъятии детей у матери в Челябинской области

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по сообщениям СМИ о том, что в Челябинской области у многодетной матери незаконно изъяли детей, сообщает в субботу СКР.

"На ряде телевизионных каналов транслировались сюжеты о том, как чиновники забрали детей у попавшей в больницу многодетной матери. Также сообщалось, о конфликтной ситуации с местной администрацией по вопросу предоставления женщине нового жилья", - отмечается в сообщении.

Бастрыкин поручил подчиненным детально разобраться в обстоятельствах произошедшего.

По данным СМИ, в деревне Степановка Челябинской области власти изъяли пятерых детей, оставленных многодетной матерью на время госпитализации с гражданским мужем.

Дети были помещены в реабилитационный центр. Женщина объясняет действия чиновников конфликтом по поводу предоставления жилья.