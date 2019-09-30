Пассажиров Курского направления МЖД предупредили о задержке нескольких поездов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - На Курском направлении Московской железной дороги несколько поездов опаздывают, так как там прерывали движение на станции Подольск по техническим причинам. Об этом сообщили пресс-службы МЖД и Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

В МЖД уточнили, что опоздают несколько электричек. В 6:48 понедельника компания сообщила, что движение через Подольск возобновилось.

"Возможны задержки электричек диаметральных маршрутов, курсирующих на Курско-Рижском направлении", - предупредила МЖД.