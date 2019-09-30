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В Москве возбудили дело против врачей, использовавших аппарат МРТ без лицензии

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Московские следователи возбудили уголовное дело против врачей, проводивших процедуры магнитно-резонансной томографии без лицензии, сообщила в понедельник "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

По ее словам, не позднее апреля сотрудники медцентра в районе улицы Лескова на севере Москвы разместили комплекс МРТ, установленный на платформе большегрузного прицепа без регистрационного знака. Как выяснило следствие, с апреля по июнь врачи обследовали пациентов на этом оборудовании, не имея специального разрешения (лицензии) по профилю "Рентгенология".

В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Аппарат МРТ, представляющий опасность для здоровья пациентов, изъят. Медицинский центр, использовавший этот комплекс, проверяется, назначены судебные экспертизы.

Москва

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