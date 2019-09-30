Поиск

Нижегородец получил почти 10 лет колонии за разбойные нападения на пенсионеров

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Нижегородской области вынес приговор местному жителю за разбойные нападения на пожилых людей.

Прокуратура региона сообщает, что в течение 2017 года фигурант вместе с подельником по ночам взламывали двери домов одиноких пенсионеров, проживающих в Дальнеконстантиновском и Павловском районах. Затем они избивали хозяев и под угрозой ножа похищали имеющиеся в доме золотые изделия и деньги. Было совершено пять преступлений, в двух случаях нападавшие связывали пенсионерок.

Действия подсудимого квалифицированы по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой). Ему назначено девять лет девять месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Прокуратура уточняет, что его соучастник ранее был осужден на 9,5 лет колонии строгого режима, оба подельника ранее были судимы.

Нижегородская область

Новости

Неизвестный угнал и разбил служебную машину министра ЖКХ Крыма

Глава Калмыкии вступился за нового руководителя Элисты после митинга против него

Глава Калмыкии вступился за нового руководителя Элисты после митинга против него
Дело Павла Устинова

Гособвинение попросило для актера Устинова условный срок

Путин поздравил "Интерфакс" с 30-летием

Россияне назвали английский и китайский языки самыми перспективными для изучения

Россияне назвали английский и китайский языки самыми перспективными для изучения
Дело Павла Устинова

Росгвардец, заявивший о вывихе плеча из-за Устинова, пожаловался на травлю в интернете

Посольство РФ в Осло опровергло сообщения о российском спецназе на Шпицбергене

Дело Павла Устинова

Мосгорсуд решил изучить видеозаписи по делу актера Устинова

Мосгорсуд решил изучить видеозаписи по делу актера Устинова

Российская армия начала закупки танков Т-90 последней модификации

МВД попросило 1 млрд рублей на выплаты за оформление паспортов жителям Донбасса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');