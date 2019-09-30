Нижегородец получил почти 10 лет колонии за разбойные нападения на пенсионеров

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Нижегородской области вынес приговор местному жителю за разбойные нападения на пожилых людей.

Прокуратура региона сообщает, что в течение 2017 года фигурант вместе с подельником по ночам взламывали двери домов одиноких пенсионеров, проживающих в Дальнеконстантиновском и Павловском районах. Затем они избивали хозяев и под угрозой ножа похищали имеющиеся в доме золотые изделия и деньги. Было совершено пять преступлений, в двух случаях нападавшие связывали пенсионерок.

Действия подсудимого квалифицированы по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой). Ему назначено девять лет девять месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Прокуратура уточняет, что его соучастник ранее был осужден на 9,5 лет колонии строгого режима, оба подельника ранее были судимы.