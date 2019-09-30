Минобороны сообщило об успешном пуске ракеты "Тополь-М" с Плесецка

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные в понедельник провели с испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Тополь-М" шахтного базирования.

"Эквивалент боевого блока прибыл в заданную точку (полуостров Камчатка), - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В военном ведомстве добавили, что "целью пуска являлось подтверждение летно-технических характеристик данного ракетного комплекса". В ходе испытаний была в очередной раз подтверждена техническая готовность "Тополь-М", состоящей на вооружении в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН), отметили в Минобороны.

"Тополь-М" - это первый ракетный комплекс, созданный исключительно российской кооперацией промышленности. По своим тактико-техническим характеристикам он значительно превосходит ракетный комплекс "Тополь". А энергетические возможности данной ракеты позволяют увеличить забрасываемый вес и тем самым повысить ее эффективность.