Поиск

Минобороны сообщило об успешном пуске ракеты "Тополь-М" с Плесецка

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные в понедельник провели с испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Тополь-М" шахтного базирования.

"Эквивалент боевого блока прибыл в заданную точку (полуостров Камчатка), - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В военном ведомстве добавили, что "целью пуска являлось подтверждение летно-технических характеристик данного ракетного комплекса". В ходе испытаний была в очередной раз подтверждена техническая готовность "Тополь-М", состоящей на вооружении в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН), отметили в Минобороны.

"Тополь-М" - это первый ракетный комплекс, созданный исключительно российской кооперацией промышленности. По своим тактико-техническим характеристикам он значительно превосходит ракетный комплекс "Тополь". А энергетические возможности данной ракеты позволяют увеличить забрасываемый вес и тем самым повысить ее эффективность.

Тополь-М Минобороны РФ Плесецк

Новости по теме

Новости

Эксперты спрогнозировали рост цен в российских отелях после 1 октября

Эксперты спрогнозировали рост цен в российских отелях после 1 октября

Неизвестный угнал и разбил служебную машину министра ЖКХ Крыма

Глава Калмыкии вступился за нового руководителя Элисты после митинга против него

Глава Калмыкии вступился за нового руководителя Элисты после митинга против него
Дело Павла Устинова

Гособвинение попросило для актера Устинова условный срок

Путин поздравил "Интерфакс" с 30-летием

Россияне назвали английский и китайский языки самыми перспективными для изучения

Россияне назвали английский и китайский языки самыми перспективными для изучения
Дело Павла Устинова

Росгвардец, заявивший о вывихе плеча из-за Устинова, пожаловался на травлю в интернете

Посольство РФ в Осло опровергло сообщения о российском спецназе на Шпицбергене

Дело Павла Устинова

Мосгорсуд решил изучить видеозаписи по делу актера Устинова

Мосгорсуд решил изучить видеозаписи по делу актера Устинова

Российская армия начала закупки танков Т-90 последней модификации

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');