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Иркутский анархист признан виновным в оскорблении чувств верующих

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Мировой судья в понедельник признал жителя Иркутска Дмитрия Литвина виновным в оскорблении чувств верующих и назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ, от которого он освобожден в связи с истечением сроков давности.

С этим решением Литвин не согласился. Он намерен обжаловать судебное решение в вышестоящей инстанции.

Уголовное дело об оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК РФ) в отношении Литвина было возбуждено 8 апреля 2017 года. Тогда в квартирах иркутян, связанных с анархистским движением, прошли обыски с изъятием, в том числе информационных носителей. Были задержаны восемь человек - Литвин как подозреваемый, остальные в качестве свидетелей.

Литвину вменялось размещение в соцсети "ВКонтакте" более десятка изображений, которые могли оскорбить чувства верующих, в основном карикатур. Предварительное следствие длилось год, в суде дело рассматривалось в течение полутора лет.

Сообщалось также, что все задержанные были отпущены в этот же день, кроме 24-летнего Игоря Мартыненко. Он не стал давать показания, ссылаясь на статью 51 Конституции РФ, и отказался добровольно проследовать на допрос к следователю после обыска. Суд назначил ему шесть суток ареста по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

В начале 2010-х годов Литвин был участником иркутского анархистского движения. Вместе с правозащитниками он участвовал в протестных акциях в центре города, требуя привлечь к ответственности причастных к пыткам сотрудников правоохранительных органов.

Иркутск Дмитрий Литвин

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