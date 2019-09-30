Экс-адвокат из Тамбова продал костромской агрофирме 16 тонн несуществующих семян

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Полицейские задержали мошенника, который продал костромской агрофирме 16 тонн несуществующих семян, сообщает пресс-служба УМВД России по Костромской области.

По данным ведомства, директор костромской агрофирмы нашла в интернете организацию, которая предлагала свою продукцию по "демократичным ценам". В результате был заключен договор на поставку семян.

Предпринимательница перечислила деньги в сумме 583 тысячи рублей, но товар не поступил, несмотря на обещание доставить его из Тамбова в течение двух недель. Когда срок истек, женщина попыталась связаться с продавцами, но безуспешно.

Полицейские установили, что фирма, с которой был заключен договор, существует всего несколько недель и оформлена на человека, который не имеет к ней отношения. Предприятие-однодневку на имя жителя Тамбова зарегистрировал его знакомый, в прошлом адвокат.

Выяснилось также, что 43-летний организатор аферы уже находится в следственном изоляторе за аналогичные преступления. "Он создал несколько фирм-однодневок, занимавшихся одним и тем же – отъемом денег у наивных предпринимателей", - отметили в региональном управлении МВД. В отношении подозреваемого возбуждено пять уголовных дел по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере".

Следствие продолжается, проверяется возможная причастность подозреваемого к другим преступлениям, резюмировали в региональном управлении МВД.