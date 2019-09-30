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Бывший заммэра Москвы Росляк стал финансовым директором "Роскосмоса"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Финансовым директором "Роскосмоса" назначен Юрий Росляк, сообщили в госкорпорации.

"Заместителем генерального директора - главным финансовым директором госкорпорации "Роскосмос" назначен Юрий Росляк, ранее занимавший пост аудитора Счетной палаты Российской Федерации", - говорится в сообщении "Роскосмоса".

Росляк родился в 1954 году, окончил московский инженерно-строительный институт им Куйбышева. С 1990 года работал в правительстве Москвы, в 1995-2010 годах - заместитель главы города. После этого занимал должность сенатора от Москвы в Совете Федерации. Аудитором Счетной палаты работал в период 2013-2019 годов.

Роскосмос Юрий Росляк

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