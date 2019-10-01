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Все отравившиеся ученицы православной гимназии Иркутска выписаны из больницы

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Все 10 девочек, которые 24 сентября были госпитализированы с пищевым отравлением из Православной женской гимназии Иркутска, выписаны из больницы, сообщили агентству "Интерфакс" в министерстве здравоохранения Иркутской области во вторник.

"В понедельник были выписаны восемь детей в связи с улучшением самочувствия, утром во вторник - последние две девочки", - сообщил сотрудник пресс-службы.

В региональном управлении Роспотребнадзора агентству сообщили, что у детей диагностирована пищевая токсикоинфекция - острое желудочно-кишечное заболевание, которое возникает после употребления продуктов питания, содержащих токсины микроорганизмов.

"Эпидемиологическое расследование продолжается", - сказала пресс-секретарь ведомства Светлана Каурова.

Как ранее сообщалось, 24 сентября пищевое отравление было зарегистрировано у 24 учениц гимназии в возрасте от 7 до 16 лет. Были госпитализированы 11 детей, остальные - на амбулаторном лечении. Утром 25 сентября одного ребенка выписали из больницы.

По предварительным данным, дети отравились кондитерскими изделиями, пирожными в столовой гимназии, которую обслуживал индивидуальный предприниматель. Специалисты Роспотребнадзора выявили в пищеблоке многочисленные нарушения - правил хранения продуктов, технологии приготовления блюд, дезинфекционного режима. Гимназия продолжает работать, столовая закрыта на карантин.

Следователями СКР организована доследственная проверка в рамках статьи "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (ст. 238 УК РФ).

В Православной женской гимназии во имя Рождества Пресвятой Богородицы обучается 279 детей. Она была создана в 1996 году Иркутской епархией и городской администрацией.

Иркутская область

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