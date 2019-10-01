"Ведомости" узнали об иске Минобороны к РКК "Энергия" на 5 млрд рублей

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на сумму 5 млрд рублей, сообщила во вторник газета "Ведомости".

Документ недавно поступил в суд, его подробности не раскрываются, отмечают в газете.

По данным источников "Ведомостей", ведомство в совокупности имеет претензии на сумму около 36 млрд рублей из-за срыва сроков разработки нового разгонного блока для ракеты-носителя "Ангара-А5" и из-за проблем с серийным производством спутников типа "Тундра". К 2020 году предполагалось вывести 10 аппаратов на орбиту, сейчас их только три, а планы реализуют только к 2022 году.

Юристы "Роскосмоса" пока не видели иск, но готовы оказать помощь "Энергии".

Источник газеты в "Роскосмосе" отметил системный характер проблемы взаимодействия с Минобороны и рассказал, что срыв любого из этапов госконтракта приводит к таким искам, даже если итоговое изделие было сдано вовремя. Из такой практики ведомство может подать иск на сумму около 150 млрд рублей.