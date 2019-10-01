Экс-наркополицейского в Петербурге будут судить за сбыт наркотиков на 14 млн руб.

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Фрунзенский районный суд Северной столицы рассмотрит дело в отношении семи участников банды наркосбытчиков, лидером которой был сотрудник управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН, ныне упразднена) России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщает пресс-служба городской прокуратуры во вторник.

По версии следствия, группировка была создана для сбыта метадона. Участники ОПГ получали заказы по телефону, затем распределяли наркотик по закладкам. Выручку от продажи (общая сумма превышает 14 млн рублей) обналичивали через банковские карты, оформленные на подставных лиц.

Отмечается, что группа состояла из семи человек, ее лидером был сотрудник регионального УФСКН. Годы, к которым относятся события преступлений, не называются.

Членам банды в зависимости от роли и степени участия вменяется сбыт и покушение на сбыт наркотиков, а также легализация денежных средств, совершенная преступным сообществом, в крупном размере.

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков была упразднена в 2016 году.