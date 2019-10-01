Прокуроры добились аннулирования брака с женихом, бывшим без сознания

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Городской суд Таштагола по требованию прокурора города признал недействительным брак, который был заключен в июле 2017 года без участия жениха. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

Прокурорская проверка началась после того, как летом 2019 года руководителя городского органа ЗАГСа оштрафовали на 10 тысяч рублей за превышение должностных полномочий. Суд установил, что летом 2017 года знакомая женщины попросила зарегистрировать ее брак с мужчиной, который на тот момент лежал с огнестрельным ранением в больнице в Новокузнецке и был без сознания. Брак был зарегистрирован без участия жениха и без выяснения его воли. На следующий день он умер.

В результате вдова получила право на имущество умершего и отсудила 100 тысяч рублей компенсации морального ущерба в связи с убийством супруга.

Прокуроры установили, что женщина не собиралась создать семью с раненым, а стремилась получить статус жены и связанные с этим статусом права на определенные имущественные, личные и неимущественные блага. Они потребовали признать ее брак недействительным.