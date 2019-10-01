Три четверти россиян недовольны поддержкой стариков со стороны государства

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - 75% россиян считают, что государство недостаточно делает для стариков, 22% полагают, что оно им уделяет достаточно внимания. Это показал опрос ВЦИОМа, проведенный 29 сентября по телефону среди 1600 человек.

Мерами господдержки стариков чаще недовольны люди среднего возраста и пожилые и жители городов-миллионников (86%).

Пожилые родственники есть у 74% опрошенных. У 37% респондентов они живут с ними в одном населенном пункте, у 9% - в других странах.

37% опрошенных встречаются с такими родственниками по нескольку раз в неделю или чаще, 25% - несколько раз в месяц, 23% - не меньше раза в год.

18% россиян регулярно помогают пожилой родне финансово и материально, 30% делают это время от времени, 31% не делают этого вообще.