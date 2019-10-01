В Архангельской области создали заказник для защиты исчезающей тайги

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Двинско-Пинежский заказник создан в Архангельской области в междуречье Северной Двины и Пинеги, сообщает пресс-служба регионального подразделения Баренц-отделения WWF России.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства Поморья во вторник.

"Новая особо охраняемая природная территория (ООПТ), за создание которой WWF и другие природоохранные организации боролись более 17 лет, позволит защитить 300 тыс. га стремительно исчезающей северной тайги - последний крупный массив первозданных лесов в Европе", - говорится в сообщении.

Заказник расположен на территории четырех районов Архангельской области. "Именно здесь сохранился один из последних в Европе массивов первозданных лесов, которые стремительно исчезают - уже через 80 лет Россия может утратить их все, а в Архангельской области это могло бы произойти уже через несколько десятилетий. Первозданные леса необычайно ценны потому, что до сих пор не были серьезно затронуты рубками и строительством инфраструктуры и оставались неизменны на протяжении нескольких тысяч лет. Они очень важны для поддержания экологического баланса региона: регулируют климат, поглощают парниковые газы и выделяют кислород, оберегают истоки рек, а также служат домом для многих видов животных и растений, в том числе краснокнижного дикого лесного северного оленя", - заявляют в WWF.

Режим заказника позволит жителям вести традиционное природопользование - охота, рыбалка и т.д. Запрещена будет промышленная заготовка древесины.

По информации пресс-службы, ранее на территории будущей ООПТ участки арендовали семь компаний региона.

"В ходе непростого и длительного диалога по согласованию границ площадь заказника сократилась с 500 тыс. до 300 тыс. га, но все же нам удалось найти компромиссное решение, которое позволит компаниям продолжать работу, сохранив рабочие места на предприятиях, и в то же время защитить от рубок самую ценную часть массива", - приводятся в сообщении слова директора лесной программы WWF РФ Андрея Щеголева.

В 2013 году проект заказника получил одобрение государственной экологической экспертизы. В 2018-2019 годах проведены дополнительные исследования. Обновленное эколого-экономическое обоснование прошло государственную экологическую экспертизу и согласование в министерстве природных ресурсов.