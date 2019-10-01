Экс-ведущий радиостанции "Говорит Москва" стал главредом "Газеты.Ru"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Бывший ведущий радиостанции "Говорит Москва" Сергей Рыбка назначен главным редактором интернет-издания "Газета.Ru", он сменил на этом посту Ольгу Алексееву, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга Rambler Group.

Согласно сообщению, Рыбка будет отвечать за формирование и реализацию информационной политики "Газеты.Ru", развитие контента и его адаптацию для разных информационных каналов, в том числе, для агрегаторов и социальных медиа.

Алексеева продолжит работать в Rambler Group и будет заниматься новым проектом в сфере медиа. Алексеева работает в "Газете.Ru" с 2006 года, должность главреда заняла в 2016 году.

По данным пресс-службы, Рыбка более 12 лет работает в журналистике. Начав корреспондентом на радиостанции "Русская служба новостей", в последние годы работал редактором и ведущим программ на радиостанции "Говорит Москва".

Управляющий директор Rambler&Co Максим Тадевосян, слова которого приводятся в пресс-релизе холдинга, выразил уверенность, что Рыбка - "один из лучших кандидатов" для решения задач на посту главреда "Газеты.Ru". "В свою очередь, компетенции Ольги Алексеевой будут очень полезны для развития нового проекта", - добавил управляющий директор.

"Газета.Ru" - общественно-политическое интернет-издание, основанное в 1999 году.