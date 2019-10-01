Бывшего начальника тульского УГИБДД освободили от уголовной ответственности

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В отношении бывшего начальника регионального Управления ГИБДД Михаила Есакова прекращено уголовное дело, ему выписан штраф в 100 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба Центрального районного суда Тулы.

Есаков обвинялся по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В сообщении говорится, что Есаков, будучи начальником УГИБДД по Тульской области, с 20 сентября 2014 года по 26 ноября 2018 год использовал служебные автомобили в личных целях. При нарушении ПДД он избегал привлечения к административной ответственности. В результате бюджетам Тульской и Рязанской областей в счёт оплаты штрафов не поступило более 650 тыс. рублей.

По данному уголовному делу 30 сентября вынесено постановление о прекращении уголовного дела. Есакову назначен штраф в размере 100 тыс. рублей. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

В областной прокуратуре "Интерфаксу" сообщили, что на решение суда готовится апелляция.

Ранее в прокуратуре региона сообщали, что в ходе следствия экс-начальник УГИБДД свою вину признал полностью.

Полковник полиции Есаков занимал должность начальника Управления ГИБДД по Тульской области с августа 2013 года. В феврале 2019 года он ушел со службы на пенсию.