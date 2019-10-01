Экс-главе ЦИК РФ Чурову присвоили высший дипломатический ранг

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла экс-главе ЦИК РФ Владимиру Чурову.

"Присвоить дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла Чурову Владимиру Евгеньевичу", - говорится в указе президента, опубликованном на портале правовой информации во вторник.

Тем же указом высший дипломатический ранг присвоен послу России в Израиле Анатолию Викторову, директору консульского департамента МИД Ивану Волынкину, послу РФ в Боснии и Герцеговине Петру Иванцову, главе российской дипмиссии в КНДР Александру Мацегоре, а также послу России в Тунисе Сергею Николаеву.