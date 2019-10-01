Поиск

Экс-главе ЦИК РФ Чурову присвоили высший дипломатический ранг

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла экс-главе ЦИК РФ Владимиру Чурову.

"Присвоить дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла Чурову Владимиру Евгеньевичу", - говорится в указе президента, опубликованном на портале правовой информации во вторник.

Тем же указом высший дипломатический ранг присвоен послу России в Израиле Анатолию Викторову, директору консульского департамента МИД Ивану Волынкину, послу РФ в Боснии и Герцеговине Петру Иванцову, главе российской дипмиссии в КНДР Александру Мацегоре, а также послу России в Тунисе Сергею Николаеву.

Владимир Чуров

Новости

Заместитель гендиректора "Аэрофлота" попал на допрос по делу о мошенничестве

Михаила Боярского проверят на нарушение ПДД на Невском проспекте

Следователи снова вызвали гендиректора "Дождя" Синдееву на допрос

Антитабачные меры оказались бессильны перед российскими курильщицами

Антитабачные меры оказались бессильны перед российскими курильщицами

Осуждена женщина, охранявшая школу в Перми во время нападения подростков

Осуждена женщина, охранявшая школу в Перми во время нападения подростков

ВОЗ заявила о снижении смертности россиян от алкоголя

Власти Петербурга не смогли назвать сроки открытия трех новых станций метро

Власти Петербурга не смогли назвать сроки открытия трех новых станций метро

Экс-ведущий радиостанции "Говорит Москва" стал главредом "Газеты.Ru"

Иностранцам предложили разрешить второе гражданство при получении паспорта РФ

Иностранцам предложили разрешить второе гражданство при получении паспорта РФ

Сотрудник СКР скончался после ножевого ранения

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');