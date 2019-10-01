Суд в Астрахани вынес приговор владельцам детсада, где связывали воспитанников

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Советский районный суд Астрахани вынес обвинительный приговор семейной паре, владевшей частным детским садом, где применялись жестокие методы воспитания малышей, сообщила "Интерфаксу" представитель региональной прокуратуры Юлия Свитина.

Она уточнила, что обвинительный приговор вынесен по п."а, б" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья). "Подсудимые приговорены к четырем годам в исправительной колонии общего режима, со штрафом в 100 тысяч рублей каждому", - сказала Свитина.

Старший помощник управления Следственного комитета РФ (СКР) по региону Андрей Хегай сообщил агентству, что основанием для возбуждения дела стало, в частности, видео, получившее большой резонанс в соцсетях. На кадрах воспитанники частного детского сада во время "тихого часа" лежат в кроватках по двое, туго связанные пеленками. Автор видео утверждал, что воспитатели постоянно связывают детей для того, чтобы уложить их спать.

Выяснилось также, что детсад работал без лицензии, с нарушением санитарных и противопожарных норм. Также стало известно, что детском саду не было квалифицированного персонала - воспитателей, нянь и поваров.

Как сообщал "Интерфаксу" информированный источник, "в качестве сотрудников, присматривающих за детьми в этом саду, нанимались несовершеннолетние девушки 16-17 лет, не имеющие профильного образования, которые выполняли указания руководства и связывали детей систематически"

По данному делу признаны потерпевшими 33 человека. Садик работал в течение двух лет, с 2016 по 2018 год.

Между тем, в детсаду в августе 2018 года агентству заявили, что размещенное в соцсетях видео - инсценировка и провокация конкурентов.