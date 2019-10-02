Пассажирский автобус загорелся после ДТП под Петербургом, погиб водитель

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Пассажирский автобус загорелся после столкновения с легковым автомобилем под Санкт-Петербургом, в результате погиб водитель автобуса, сообщил "Интерфаксу" в среду утром информированный источник.

Инцидент произошел на Волхонском шоссе (расположено к югу от аэропорта "Пулково"), сказал собеседник агентства. Он добавил, что в ДТП также пострадали восемь пассажиров автобуса. Источник уточнил, что авария произошла с автобусом маршрута 403 "Красное село - ст. метро Московская".