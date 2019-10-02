Кот поймал на парковке змею, сбежавшую из ТЦ в Волгограде

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Волгограде уличный кот обнаружил и обезвредил метровую змею, которая уползла из контактного зоопарка в торговом центре. Из-за нее ранее пришлось эвакуировать ТЦ, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

По его словам, "рыжий уличный кот обнаружил змею на парковке и придушил ее".

Собеседник отметил, что в настоящее время торговый центр работает в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что сотрудников торгово-развлекательного центра "Акварель" в Советском районе Волгограда эвакуировали из-за покинувшей контактный зоопарк змеи - полоза.