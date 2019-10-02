Поиск

Пензенский почтальон, присвоивший 2 млн рублей пенсий, отделался условным сроком

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Суд вынес приговор экс-почтальону из Пензенской области, обвиняемому в растрате, сообщает прокуратура Пензенской области

В июле 2019 года 49-летний Александр Тюрькин получил в кассе почтового отделения пять мешков с 2,1 млн рублей, предназначенными для выплаты пенсий жителям Наровчатского района Пензенской области. С деньгами он доехал до подмосковной Коломны, где купил автомобиль Lifan и собирался приобрести дом. Однако раскаялся и спустя неделю добровольно явился в полицию.

Мужчина признал вину и рассказал, что решился на преступление из-за низкой заработной платы и тяжелого материального положения.

Он признан виновным по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата вверенного имущества в особо крупном размере). Суд приговорил почтальона к трем годам условно, учтя его раскаяние и возмещение ущерба.

Пензенская область

Новости
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

По делу о сгоревшем в "Шереметьево" SSJ-100 обвинение предъявили командиру экипажа

По делу о сгоревшем в "Шереметьево" SSJ-100 обвинение предъявили командиру экипажа

Замглавы "Аэрофлота" и еще трех фигурантов обвинили в особо крупном мошенничестве

Путин заметил, что либеральная идея "приелась" даже в либеральных странах

Названы лауреаты ТЭФИ-2019 в категории дневных программ

Названы лауреаты ТЭФИ-2019 в категории дневных программ

Путин предложил привести доказательства деструктивных шагов России в отношении США

Башкирский охотник подстрелил в лесу священника, приняв его за медведя

Спикер петербургского Заксобрания обвинил оппозицию в неблагодарности

Ресторан "Армения" отсудил у организаторов акции 27 июля 241 тысячу рублей

Сотни жителей Ингушетии потребовали освободить фигурантку дела об избиении полицейских

Сотни жителей Ингушетии потребовали освободить фигурантку дела об избиении полицейских

Первого президента Крыма похоронили в Симферополе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');