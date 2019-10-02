Пензенский почтальон, присвоивший 2 млн рублей пенсий, отделался условным сроком

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Суд вынес приговор экс-почтальону из Пензенской области, обвиняемому в растрате, сообщает прокуратура Пензенской области

В июле 2019 года 49-летний Александр Тюрькин получил в кассе почтового отделения пять мешков с 2,1 млн рублей, предназначенными для выплаты пенсий жителям Наровчатского района Пензенской области. С деньгами он доехал до подмосковной Коломны, где купил автомобиль Lifan и собирался приобрести дом. Однако раскаялся и спустя неделю добровольно явился в полицию.

Мужчина признал вину и рассказал, что решился на преступление из-за низкой заработной платы и тяжелого материального положения.

Он признан виновным по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата вверенного имущества в особо крупном размере). Суд приговорил почтальона к трем годам условно, учтя его раскаяние и возмещение ущерба.