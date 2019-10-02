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ФАС вынесла предостережение совладельцу S7 из-за его слов об "Аэрофлоте"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предостережение совладельцу и главе совета директоров S7 Group Владиславу Филеву в связи с его заявлением о необходимости перестать конкурировать с "Аэрофлотом" на дальнемагистральных рейсах.

Как говорится в сообщении регулятора, в связи с публичным заявлением Филева в СМИ о необходимости перестать конкурировать с "Аэрофлотом" и разделить между авиакомпаниями дальнемагистральные и региональные направления ФАС "направила предостережение от совершения планируемых действий в связи с тем, что такое поведение может привести к нарушению антимонопольного законодательства".

ФАС также обещает "внимательно следить за количеством провозных емкостей авиакомпании на существующей маршрутной сети".

В интервью "Ведомостям" в начале сентября Филев, отвечая на вопрос о планах S7 заняться дальнемагистральными перевозками, заявил: "Мы видим, что "Аэрофлот" развивает сеть дальнемагистральных направлений и делает это хорошо. Зачем нам вставлять ему палки в колеса? Мы готовы делать S7 Airlines основной компанией в региональных перевозках".

В настоящее время парк группы S7 состоит из самолетов среднемагистрального (A320 и Boeing-737) и регионального (Embraer) классов. У "Аэрофлота", помимо лайнеров такого типа, есть также дальнемагистральные A330 и Boeing-777.

Владислав Филев S7 Аэрофлот ФАС

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