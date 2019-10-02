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Минобороны сообщило о первом телефонном разговоре начальников генштабов России и США

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов впервые поговорил по телефону с новым председателем Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли. Они обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Милли вступил в должность и был приведен к присяге 30 сентября. Он сменил Джозефа Данфорда.

Церемония прошла под проливным дождем. Президент США Дональд Трамп сказал, что дождь приносит удачу, и выразил уверенность, что Милли "будет самым счастливым генералом в истории". Он назвал генерала другом и советчиком.

Милли вступил в эту должность на фоне роста напряженности между США и Ираном и продолжающейся войне в Афганистане.

Минобороны Марк Милли Валерий Герасимов США

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