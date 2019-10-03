Поиск

В Новосибирске завели дело после смерти девушки от спиленных веток

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело после гибели девушки, на которую упали спиленные с деревьев ветки, сообщает пресс-центр регионального следственного управления СК РФ в четверг.

Следствие установило, что МКУ Новосибирска "Ленинское" заключила муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем по омолаживающей обрезке деревьев. 2 октября у дома № 30 по улице Планировочная проводились работы.

Рядом с домом проходила 28-летняя девушка, на которую упали с высоты спиленные ветки. От полученных травм она погибла

Дело возбуждено по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Новосибирск

Новости

Пара из Хакасии предстанет перед судом за сожжение внука в печи

"Ъ" узнал о возможной утечке данных 60 млн клиентов Сбербанка

"Ъ" узнал о возможной утечке данных 60 млн клиентов Сбербанка

Посол РФ в КНДР прокомментировал задержание северокорейских рыбаков

Крокодил погиб под колесами автомобиля в Подмосковье

Лавров отверг план "Б" по Минским соглашениям

Лавров отверг план "Б" по Минским соглашениям

В Москве арестовали трех подельников замгендиректора "Аэрофлота"

Что произошло за день: среда, 2 октября

Замгендиректора "Аэрофлота" арестован по делу о хищении 250 млн рублей

Замгендиректора "Аэрофлота" арестован по делу о хищении 250 млн рублей

Посол США в РФ подтвердил завершение своей миссии

ФАС вынесла предостережение совладельцу S7 из-за его слов об "Аэрофлоте"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');