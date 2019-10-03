В Новосибирске завели дело после смерти девушки от спиленных веток

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело после гибели девушки, на которую упали спиленные с деревьев ветки, сообщает пресс-центр регионального следственного управления СК РФ в четверг.

Следствие установило, что МКУ Новосибирска "Ленинское" заключила муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем по омолаживающей обрезке деревьев. 2 октября у дома № 30 по улице Планировочная проводились работы.

Рядом с домом проходила 28-летняя девушка, на которую упали с высоты спиленные ветки. От полученных травм она погибла

Дело возбуждено по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшие по неосторожности смерть человека).