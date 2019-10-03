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Житель Красноярского края получил 19 лет за тройное убийство 14-летней давности

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Красноярский краевой суд признал жителя Эвенкийского района края виновным в убийстве трех человек, совершенном 14 лет назад, сообщает в четверг пресс-служба главного управления Следственного комитета РФ (СКР) по региону.

Суд приговорил мужчину к 19 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, отмечают в СКР.

По данным следствия, в июне 2005 обвиняемый, вернувшись домой в поселке Тура, застал свою сожительницу с двумя другими мужчинами, распивавшими алкоголь, и на почве ревности нанес потерпевшим множество ножевых ранений, от которых они скончались на месте.

Затем подсудимый совершил другое преступление, за которое был осужден и отправлен в колонию. Оттуда и поступила информация о его причастности к тройному убийству.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Красноярский край СКР

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