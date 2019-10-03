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В Росгвардии показали изобретение для защиты банкоматов от подрыва газом

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Комплекс устройств "Свеча" для защиты банкоматов и сейфов от подрыва газом был представлен в четверг на расширенном заседании технического совета Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Комплекс технических средств охраны "Свеча" предназначен для обеспечения активной защиты сейфов и банкоматов от взлома, осуществляемого путем взрыва газовоздушной смеси", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что устройство может оперативно распознать взрывоопасную смесь и заполнить сейф или банкомат противовзрывным веществом, а также передать тревожный сигнал на пульт централизованной охраны.

Также на техническом совете была представлена система охраны транспортных средств, которая извещает дежурную часть о ДТП, вскрытии и попытке угона автомобиля.

"Комплекс устанавливается в салоне автомобиля и подает сигнал "тревога" в дежурную часть при попадании автомобиля в ДТП, его вскрытии или попытке угона. В настоящее время этой системой оснащено порядка 20 тысяч автотранспортных средств, в том числе машин "Скорой помощи", - сообщили в ведомстве.

Росгвардия

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