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Подозреваемый в убийстве двух женщин в Томске покончил с собой

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Тела двух женщин с огнестрельными ранениями обнаружили в Томске, подозреваемый в их убийстве покончил с собой, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ (СКР) по Томской области.

Как отмечается в сообщении СКР, тела двух сотрудниц одной из компании Томска были найдены днем в четверг, 3 октября, в офисном помещении. Следователи и полиция установили личность мужчины, который предположительно совершил убийство, но он покончил жизнь самоубийством до того, как его успели задержать.

По данному факту ведомство возбудило уголовное дело по п."а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц).

Как сообщает местное интернет-издание vtomske.ru со ссылкой на источники, погибшие являлись директором и бухгалтером в фирме, которая торговала дикоросами.

Томск СКР

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