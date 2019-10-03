РЖД в декабре запустят двухэтажные поезда из Москвы в Петрозаводск, Пензу и Брянск

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) расширяет список направлений, на которых курсируют двухэтажные поезда. В декабре запустят рейсы на маршрутах из Москвы в Петрозаводск, Пензу и Брянск.

В новом графике пассажирских поездов на 2019/2020 годы, который вступит в силу с 8 декабря, увеличивается количество поездов категорий "скорый" и "скоростной" с 358 до 377 составов (почти 65% от общего количества), говорится в сообщении компании.

Международные пассажирские перевозки будут осуществляться в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии (Германию, Францию, Польшу, Австрию, Чехию, Китай, Монголию и другие), а также в 11 стран СНГ и Балтии (Белоруссия, Украина, Молдавия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Латвия, Литва, Эстония). В графике на 2019/2020 гг. назначен новый международный поезд Андижан (Узбекистан) - Уфа, организовано беспересадочное сообщение Новороссийск-Баку (Азербайджан), отмечает компания.

Всего на сети в новом графике будут курсировать 583 пары поездов дальнего следования (в действующем графике - 567 пар), отмечает монополия.

Новый график пассажирских поездов на 2019/2020 гг. вводится в действие на всей сети железных дорог РФ с 0:00 8 декабря и будет действовать в течение года.