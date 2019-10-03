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"Билайн" запустит в России облачный игровой сервис

Он будет доступен по подписке за 990 рублей в месяц

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Компания "Вымпелком" (бренд "Билайн") сообщила, что запустит в России собственную игровую облачную экосистему Beeline Gaming. Желающим подключиться к системе нужно будет купить приставку и оформить подписку, эта возможность будет открыта позднее в течение осени.

Пользователи Beeline Gaming получат доступ к более 2 500 игр, представленных в популярных игровых маркетплейсах, и смогут играть в них на максимальных настройках. Подписка также даст доступ к полноценной игровой экосистеме, которая включает в себя специальные предложения от партнеров и актуальные новости из мира игр.

Подписчики, компьютеры которых не отвечают системным требованиям современных игр, смогут запускать их в "облаке" с максимальными настройками - для этого Beeline Gaming разрабатывает отдельное приложение. Установить приложение можно будет бесплатно, оно появится в ближайшее время. Использовать его можно будет по подписке. Приложение доступно только для компьютеров на операционной системе Windows.

Среди партнеров Beeline Gaming - такие крупные представители игрового рынка, как Buka, MY.GAMES (игровое подразделение Mail.Ru Group) и META Publishing. Новости экосистеме будет предоставлять портал DTF, говорится в пресс-релизе.

Сервис был представлен на фестивале Comic Con Russia.

Приставка будет стоить 9 990 рублей, подписка - 990 рублей в месяц, рассказал вице-президент по новому и цифровому бизнесу компании Джордж Хелд. Его слова приводят "Ведомости". Осенью приставку можно будет купить в Москве и Краснодаре. Покупатели также получат доступ к сервисам "Билайн ТВ".

Частью сервиса будет кредитная карта MasterCard для геймеров и собственная валюта, рассказал Хелд. Владельцы этой карты смогут получить 10%-ный кэшбек на покупки на платформе Beeline Gaming, бонусы за расчеты в кафе и ресторанах по всему миру составят 5% от каждой суммы покупки, а за все остальные покупки в виде бонусов будет начисляться 1% суммы.

Comic Con Russia

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Билайн Вымпелком Comic Con Beeline Gaming Джордж Хелд

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