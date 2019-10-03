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Виновнику ДТП на Кубани, из-за которого погибли двое полицейских, ужесточили приговор

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Краснодарский краевой суд увеличил срок заключения с пяти до семи лет виновнику дорожной аварии, жертвами которой стали двое сотрудников полиции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

"Авария произошла в конце апреля 2019 года на федеральной трассе М-4 "ДОН" в Павловском районе Краснодарского края. Водитель грузовика Scania нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении патрульным автомобилем, сопровождавшим автоколонну", - сказал сотрудник пресс-службы.

В результате ДТП погибли двое сотрудников полиции. Следствием установило, что водитель грузовика в момент аварии был пьян.

Первая инстанция, Павловский районный суд, ранее приговорил виновника ДТП к 5,5 годам лишения свободы в колонии-поселении по обвинению в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ).

Обвинение посчитало приговор необоснованно мягким и обжаловало его в Краснодарском краевом суде. Как отметили в пресс-службе, апелляционная инстанция, рассмотрев материалы дела и жалобы потерпевших, исключила из смягчающих обстоятельств раскаяние осужденного. В результате приговор был ужесточен.

Краснодарский край

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