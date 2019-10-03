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Президент Азербайджана связал выход РФ из "тяжелейших испытаний" с "фактором Путина"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - "Фактор Путина" помог России преодолеть экономические проблемы в начале 2000-х годов, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Главным фактором того, что Россия с честью вышла из тяжелейших испытаний, является "фактор Владимира Путина". Это правда, это должны знать все", - сказал он, выступая на пленарном заседании Валдайского клуба в четверг в Сочи.

Эта реплика Алиева вызвала бурные аплодисменты в зале.

По мнению президента Азербайджана, "именно благодаря его (Путина - ИФ) мужеству, решительности, мудрости и патриотизму" Россия "сегодня является ведущей мировой державой".

Ильхам Алиев Азербайджан Владимир Путин

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