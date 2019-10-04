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В Ленобласти против врачей возбудили дело из-за смерти подростка после выписки

В Ленобласти против врачей возбудили дело из-за смерти подростка после выписки
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Ленинградской области 15-летний подросток умер через день после выписки из больницы, в отношении врачей возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

По данным следствия, подросток с 16 сентября по 1 октября 2019 года проходил стационарное лечение в одном из детских медицинских центров Петербурга. После выписки 2 октября состояние подростка резко ухудшилось. В среду его тело обнаружили в квартире в Мурино, внешних признаков насильственной смерти не было.

Следователи считают, что смерть школьника наступила в результате несвоевременной постановки диагноза и неправильной оценки тяжести его состояния, следует из сообщения СКР.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

В отношении медиков, занимавшихся лечением подростка, проводятся необходимые экспертизы.

Санкт-Петербург СКР

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