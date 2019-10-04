Скрывавшую свои грибные места пенсионерку шесть дней искали в лесу в Поморье

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Архангельской области после шести дней поисков найдена живой женщина, ушедшая в лес за грибами, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в пятницу.

"С 29 сентября спасатели искали в окрестностях поселка Комсомольский женщину 1946 года рождения, которая ушла в лес за грибами двумя днями раньше. Пропавшую удалось обнаружить лишь 2 октября (...). Спасателей привлекли к поискам через два дня после пропажи женщины, до этого найти ее пытались своими силами", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что поиски были осложнены тем, что родственники не могли назвать примерное место, куда направилась пенсионерка - свои грибные места она никому не выдавала. В итоге предположения о местонахождении пропавшей оказались ошибочными, оказалось, что она ушла совершенно в другую сторону.

Спасатели отмечают большую помощь жителей района и грамотную организацию ими поисковых работ: местные жители всю неделю не прекращали поиски, разбившись на несколько групп, говорится в сообщении МЧС.

"Днем 2 октября на одной из глухих проселочных дорог в 24 км от поселка бабушку обнаружили лесники. Несмотря на пять ночей, проведенных в лесу, она чувствовала себя относительно нормально, но все же была доставлена в больницу для обследования", - отмечает пресс-служба.

По словам женщины, к вечеру первого дня она поняла, что заблудилась. Долго находиться в лесу она не планировала, поэтому еды с собой практически не взяла, "если не считать пары кусочков хлеба".

"То же самое и с остальным походным снаряжением. Сейчас уже довольно холодно, шли дожди, но ни спичек, ни зажигалки у женщины с собой не было, и за все время своих скитаний она была лишена возможности погреться у костра. Поэтому, вернувшись домой, первым делом спасенная отправилась в баню", - отметили в МЧС.