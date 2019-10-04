Семья отравилась грибами в саратовском Балашове

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Мужчина и двое его сыновей отравились грибами в городе Балашов Саратовской области. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в региональном Минздраве в пятницу.

"Инцидент произошел накануне. По предварительной информации, семья пообедала жареными грибами, собранными в лесу. Состояние мужчины врачи оценивают как средне-тяжелое, состояние двух детей 10 и 12 лет- как тяжелое, но стабильное",- сказал собеседник агентства.

Пострадавшие доставлены из Балашова в Саратов. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, уточнили в Минздраве.