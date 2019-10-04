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Экс-сотрудник курганского ГУ МЧС осужден на 2,5 года за присвоение премий подчиненных

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Кетовский районный суд Курганской области приговорил к 2,5 годам колонии общего режима бывшего врио заместителя начальника регионального ГУ МЧС за превышение должностных полномочий и мошенничество, сообщил "Интерфаксу" представитель суда.

Он уточнил, что подсудимый признан виновным в двух преступлениях по ч.3 ст.159 (мошенничество с использованием служебного положения), а также по ч.3 ст.160 (присвоение или растрата) и ч.1 ст.286 (превышение должностных полномочий).

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, в период, когда осужденный работал начальником пожарной лаборатории, он присваивал себе премии подчиненных, общая сумма которых составила более 660 тыс. рублей.

Кроме того, занимая должность врио замначальника ГУ МЧС, он составлял фиктивные документы о затратах на ремонт техники, закупку канцтоваров и топлива.

В общей сложности, как посчитали следователи, он присвоил более 800 тыс. рублей.

В июле 2018 года следственное подразделение УФСБ по Курганской области возбудило уголовное дело против подполковника курганского управления ГУ МЧС, заподозрив его в превышении должностных полномочий.

Курганская область МЧС РФ

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