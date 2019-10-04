Суд признал незаконным задержание жителя Ярославля за баннеры в поддержку Украины

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Ярославля в пятницу признал незаконным задержание ярославца Михаила Малинина 17 марта 2019 во время празднования очередной годовщины присоединения Крыма к РФ, сообщила "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Мужчину задержали на Советской площади Ярославля. Он пришел туда с баннерами в поддержку территориальной целостности Украины. На них были лозунги на трех языках: русском, украинском и английском.

Полицейские изъяли плакаты, доставили мужчину в отделение, досмотрели его вещи, взяли отпечатки пальцев и изъяли образцы слюны. Полиция утверждала, что в его плакатах содержались признаки экстремизма. Однако экспертиза этого не установила.

Пострадавший обратился в суд с требованием признать задержание незаконным. Он также пожаловался на то, что руководство ярославской полиции проигнорировало его жалобу на действия сотрудников УМВД.

"Суд частично удовлетворил иск гражданина Малинина", - уточнила Козлова "Интерфаксу". Задержание, досмотр вещей Малинина и изъятия его биологических материалов были признаны незаконными. "Суд обязал полицию удалить в течение 30 дней отпечатки пальцев и образцы слюны Малинина", - сказала пресс-секретарь.

Представитель суда отметила, что полицию признали виновной в бездействии, поскольку Малинин направлял жалобу руководству УМВД на действия их подчиненных, однако ответа по существу так и не получил. Она добавила, что суд также обязал УМВД компенсировать Малинину судебные расходы.

В марте 2014 года Крым вошел в состав РФ на основании регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США считают действия РФ аннексией. ЕС в июне 2014 года ввел санкции против России из-за присоединения Крыма.