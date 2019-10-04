Поиск

Суд признал незаконным задержание жителя Ярославля за баннеры в поддержку Украины

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Ярославля в пятницу признал незаконным задержание ярославца Михаила Малинина 17 марта 2019 во время празднования очередной годовщины присоединения Крыма к РФ, сообщила "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Мужчину задержали на Советской площади Ярославля. Он пришел туда с баннерами в поддержку территориальной целостности Украины. На них были лозунги на трех языках: русском, украинском и английском.

Полицейские изъяли плакаты, доставили мужчину в отделение, досмотрели его вещи, взяли отпечатки пальцев и изъяли образцы слюны. Полиция утверждала, что в его плакатах содержались признаки экстремизма. Однако экспертиза этого не установила.

Пострадавший обратился в суд с требованием признать задержание незаконным. Он также пожаловался на то, что руководство ярославской полиции проигнорировало его жалобу на действия сотрудников УМВД.

"Суд частично удовлетворил иск гражданина Малинина", - уточнила Козлова "Интерфаксу". Задержание, досмотр вещей Малинина и изъятия его биологических материалов были признаны незаконными. "Суд обязал полицию удалить в течение 30 дней отпечатки пальцев и образцы слюны Малинина", - сказала пресс-секретарь.

Представитель суда отметила, что полицию признали виновной в бездействии, поскольку Малинин направлял жалобу руководству УМВД на действия их подчиненных, однако ответа по существу так и не получил. Она добавила, что суд также обязал УМВД компенсировать Малинину судебные расходы.

В марте 2014 года Крым вошел в состав РФ на основании регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США считают действия РФ аннексией. ЕС в июне 2014 года ввел санкции против России из-за присоединения Крыма.

Михаил Малинин Ольга Козлова Ярославль МВД

Новости

В РФ второй месяц подряд снизились потребительские цены

Сторонников Мальцева приговорили к реальным срокам за пикет у обладминистрации

Истек срок выдачи Данией разрешения на строительство "Северного потока-2"

Истек срок выдачи Данией разрешения на строительство "Северного потока-2"

Мутко назвал основные проблемы при переходе застройщиков на эскроу

Количество россиян, пострадавших от программ слежения, за год выросло вдвое

Количество россиян, пострадавших от программ слежения, за год выросло вдвое

Посольство США до сих пор не вернуло паспорт Косачеву после отказа в визе

Патрушев заявил о предотвращении терактов в четырех городах ЦФО в 2019 году

В Кремле пообещали учесть доклад ВШЭ о проблемах с доходами среднего класса

В Кремле пообещали учесть доклад ВШЭ о проблемах с доходами среднего класса
Российско-украинский газовый конфликт

Оператор "Северного потока 2" допустил скачок цен на газ в Европе с 2020 года

Суд признал законным приговор блогеру Синице за призывы к расправам над детьми силовиков

Суд признал законным приговор блогеру Синице за призывы к расправам над детьми силовиков
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');