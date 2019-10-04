Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения. На церемонии награждения в Кремле ей вручили статуэтку Большого хрустального пеликана.

Арачашвили преподает в школе № 55 "Долина знаний".

Кроме Арачашвили в финал конкурса 1 октября прошли учитель французского Марина Зезкова из Петербурга, учитель географии Павел Красновид из Подмосковья, учитель биологии Наиль Мирсаитов из Татарстана и учитель химии Вероника Романова из Саратова.

Финалисты 3 октября в Москве прошли конкурсы "Публичная лекция" и "Диалог с министром".

В прошлом году в конкурсе победил учитель обществознания и права из Грозного Алихан Динаев.

Также в Кремле награды получили победитель Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Учитель-дефектолог России – 2019" Екатерина Балдина, учитель-логопед московского "Колледжа малого бизнеса № 4", "Педагог-психолог России" – Михаил Алагуев из Республиканского центра образования в Улан-Удэ.Спецприз "За творческую работу с детьми, находящимися на длительном лечении в детских больницах" получили Людмила Копенкина, учитель начальной школы № 4 в детском онкогематологическом центре в Астрахани, Тимофей Разбегин, учитель-тьютор школы № 109 в онкогематологическом центре Морозовской больницы, Татьяна Рачева, преподаватель математики школы № 132 в онкогематологическом центре в Перми и другие.

Учредители конкурса "Учитель года" - Минпросвещения, ЗАО "Издательский дом "Учительская газета" и Общероссийский профсоюз образования.