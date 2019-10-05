Около 50 человек пришли на согласованную акцию в поддержку якутского шамана

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Около 50 человек приняли участие в согласованном массовом пикете в поддержку шамана Александра Габышева в Якутске, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе МВД Якутии.

"Массовый пикет прошел на площади Ленина. В мероприятии приняли участие 45 человек", - сообщил собеседник агентства.

Пикет состоялся с 9 до 11 утра (по местному времени). Участники акции принесли с собой плакаты и баннеры с лозунгами "Я/Мы Шаман" и "Нет карательной медицине". Кроме того, участники выступали против преследования Габышева.

Отмечено, что на пикете задержаний не было, акция прошла мирно.

Ранее сообщалось, что называющий себя шаманом Габышев в марте начал пешее путешествие длиной в 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "восстановить народовластие". В общей сложности поход должен был продлиться два года. С начала путешествия он прошел около 3 тыс. км и привлек множество последователей.

В ночь на 19 сентября сотрудники правоохранительных органов в масках и с оружием задержали Габышева на федеральной трассе "Байкал" в Бурятии.

В Минздраве Якутии 20 сентября сообщили, что Габышев направлен в республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия".

Позднее стало известно, что в отношении Габышева возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ).

Согласно материалам дела, с которыми ознакомился "Интерфакс", следствие считает, что "Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремисткой деятельности".

В отношении Габышева следствием была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.