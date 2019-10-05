Пенсионерам и бюджетникам Севастополя задержали выплаты из-за технического сбоя

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Часть пенсионеров и работников бюджетной сферы в Севастополе не смогли вовремя получить пенсию и заработную плату, сообщил в субботу врио губернатора города Михаил Развожаев.

"Из-за технического сбоя оборудования в казначействе, начисление пенсий и заработной платы в пятницу произошло не в полном объеме. В первую очередь вчера начали в ручном режиме набивать платежки по пенсиям. Работа до ночи велась в ручном режиме. Больше 50% пенсионеров пенсии получили", - написал Развожаев в своем инстаграме.

По поручению главы города в правительстве создан оперативный штаб, сотрудники казначейства и профильных департаментов работают в субботу и воскресенье.

По словам Развожаева, вины специалистов в сбое нет. На данный момент работа системы восстановлена, пенсии будут переведены на счета в понедельник до обеда, зарплата бюджетникам - до конца рабочего дня.

В Севастополе проживают около 450 тысяч человек.