В аварии с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек

По данным спасателей, погибших нет

ДТП с туристическим автобусом под Нижним Новгородом Фото: пресс-служба МЧС РФ/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - По уточненной информации, количество пострадавших при опрокидывании автобуса в Нижегородской области составило 20 человек, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

По данным спасателей, детей нет, погибших нет.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, семь человек были доставлены в Гагинскую центральную районную больницу, шесть - в Большеболдинскую ЦРБ, еще семь - в Починковскую ЦРБ.

Остальные пассажиры (девять человек) на автобусах будут доставлены в гостиницу села Большое Болдино, отметили в МЧС.

По данным регионального министерства здравоохранения, из 20 пострадавших семь получили травмы средней степени тяжести, 13 - легкой степени тяжести.

Авария произошла в воскресенье около села Паново-Осаново в Гагинском районе области. Опрокинулся туристический автобус из Саратовской области. Туристы возвращались с экскурсии из Нижнего Новгорода, через село Большое Болдино, в Саратов.

В селе Большое Болдино расположена усадьба поэта Александра Пушкина.

В момент происшествия в автобусе находились 29 человек, в том числе водитель.

Движение на автодороге не затруднено.