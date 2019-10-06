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На козырьке дома в Чите нашли расчлененное тело женщины

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Расчлененное тело 19-летней девушки нашли на козырьке дома в Чите, сообщается на сайте следственного управления СК по Забайкальскому краю в воскресенье.

Ведомство отмечает, что правоохранительные органы получили сигнал от жителей одного из многоквартирных домов в воскресенье около 16:00 по местному времени (10:00 по Москве). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа во главе руководителем следственного отдела по Центральному району города Читы Игорем Юргановым.

К следователям уже доставлен мужчина 1981 года рождения, который арендовал квартиру в этом же доме.

Чита СКР

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