Зампред Совета Федерации Бушмин скончался на 62-м году жизни

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин скончался в воскресенье в возрасте 61 года, сообщил глава Комитета палаты по регламенту Вячеслав Тимченко.

Как он рассказал "Интерфаксу", во вторник, 8 октября состоится прощание в ритуальном зале ЦКБ, а затем похороны на Троекуровском кладбище.

По словам сенатора, Бушмин на протяжении последнего времени боролся с тяжелой болезнью. В пятницу у него был день рождения.

Биография Бушмина

Евгений Бушмин родился в 1958 году деревне Лопатино Сергачского района Горьковской области. Окончил Горьковский государственный университет имени Н.И.Лобачевского, инженер-экономист. Кандидат экономических наук, доцент.

С 1998 по 2001 годы - заместитель министра финансов РФ.

В Совете Федерации проработал 18 лет - с 2001 по 2005 годы он представлял в верхней палате Нижегородскую область, а с 2005 года - Ростовскую.

В 2001 - 2013 годы возглавлял Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, с апреля 2013 года - заместитель председателя верхней палаты парламента.