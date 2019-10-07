В ОНК сообщили о нарушении прав арестантов с плохим зрением

Они могут взять с собой в тюрьму очки, оправа и стекла которых должны быть пластмассовыми

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) обеспокоены отсутствием возможности у слабовидящих арестантов вовремя получить "правильные" очки.

"Пользоваться очками - это не вопрос комфорта заключенного, а его право, необходимость, продиктованная состоянием здоровья. Сейчас люди с плохим зрением не могут взять с собой в СИЗО очки, которые они носили на воле, так как по правилам оправа и стекла должны быть пластмассовыми", - сказал "Интерфаксу" ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

По его словам, "правильные" очки арестанты могут получить только в передаче от родственников. При этом, отсутствие очков, отметил он, затрудняет людям с плохим зрением возможность делать записи и знакомится с материалами следствия, то есть "фактически нарушает их право на защиту".

"Есть люди, которые не поддерживают связь с родственниками или прибыли из других регионов, мы часто встречаем таких граждан при проверках СИЗО. В связи с этим, мы предлагаем ввести очки в перечень товаров, поставляемых ФГУП "Калужское" заключенным столичных СИЗО (интернет-магазин), а если у человека нет денег, то предоставлять ему очки за счет бюджета", - сказал Мельников.

Говоря об этом интернет-магазине, представитель ОНК обратил внимание на недостаточный ассортимент товаров и завышенные цены.

По его словам, все это обсуждалось на на заседании межведомственной рабочей группы при уполномоченном по правам человека в РФ. Было решено провести совещания с участием членов ОНК, представителя омбудсмена, руководством ФГУП "Калужское", а также УФСИН по Москве и ФСИН России.