Экс-следователь на Алтае осуждена условно за фальсификацию доказательств по делу

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Суд Горно-Алтайска в Республике Алтай вынес приговор бывшему следователю полиции Ольге Яльчиной, виновной в фальсификации доказательств, чтобы ускорить производство по уголовному делу. Об этом сообщает в понедельник пресс-центр республиканского следственного управления СК РФ.

Как отмечается, в июле 2017 года старшему следователю следственного отдела ОМВД по Горно-Алтайску Яльчиной поступило уголовное дело о краже. Она решила ускорить производство предварительного следствия по делу.

Женщина знала, что потерпевший и трое свидетелей не располагают информацией. Фактически не проводя с ними следственные действия, она изготовила протоколы их допросов и внесла в них показания, якобы данные ими. При этом показания не соответствовали действительности, говорится в сообщении.

Отмечается, что в протоколах следователь указала, что потерпевший и свидетели видели на месте преступления женщину, внешность которой совпадает с внешностью обвиняемой по делу. После этого в протоколы были внесены поддельные подписи и документы приобщены к материалам уголовного дела.

В июле 2018 года Яльчина была уволена из органов внутренних дел.

Женщина признана судом виновной по части 2 статьи 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу следователем). Судом ей назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.