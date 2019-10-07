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Упавшие футбольные ворота проломили череп школьнику в Лесосибирске

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку из-за падения футбольных ворот на 12-летнего школьника на спортплощадке в городе Лесосибирске Красноярского края, в результате которого ребенок получил серьезную травму головы, сообщает в понедельник пресс-служба ГСУ СКР по региону.

По данным ведомства, в субботу вечером подросток был на дискотеке, после чего пошел на футбольное поле рядом с Домом культуры. Там он начал качаться на футбольных воротах, которые были не закреплены и упали школьника, из-за чего он получил открытую черепно-мозговую травму.

Подростка госпитализировали и на следующий день перевезли в Красноярск, где ему сделали операцию.

Сейчас следователи выясняют, кто ответственен за содержание спортплощадки, опрашивают родителей, кроме того, они затребовали медицинскую документацию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Лесосибирск

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