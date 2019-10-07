Два экс-руководителя рудника "Мир" арестованы из-за гибели 8 человек в 2017 году

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Суд в Якутии арестовал двоих бывших высокопоставленных сотрудников рудника "Мир", обвиняемых в нарушении правил безопасности, из-за чего летом 2017 года погибли восемь работников компании "АЛРОСА", сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

Бывшему начальнику подземного рудника "Мир" Алексею Бурксеру и бывшему и.о. главного инженера этого предприятия Александру Манну предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми человек и причинение крупного ущерба), говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

В нем отмечается, что фигуранты дела арестованы, поскольку "Бурксер предпринимал активные попытки скрыться, а Манн - воспрепятствовать расследованию".

По данным следствия, в июле 2017 года в подземном руднике "Мир" в результате значительного ухудшения горно-геологической ситуации появились признаки прорыва воды, однако знавшие об этом начальник и и.о. главного инженера рудника не остановили работы и не вывели людей из опасной зоны. В результате аварии, произошедшей 4 августа 2017 года, восемь работников рудника погибли. Всего в затопленном руднике оказалась технологическая смена в количестве 151 человека.

По данным СКР, следствие устанавливает причастность к произошедшему других сотрудников АК "АЛРОСА".