Экс-глава медико-социальной экспертизы получила 8,5 лет колонии за подлоги и взятки в Кузбассе

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Суд Центрального района Прокопьевска (Кузбасс) признал виновной в получении взяток и служебных подлогах экс-руководителя "Главного бюро медико-социальной экспертизы по Кемеровской области" Минтруда РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областной прокуратуры в понедельник.

Суд установил, что с июля 2016 по февраль 2018 года женщина получала взятки за незаконное установление и продление инвалидности, а также за выдачу подложных документов освидетельствования граждан. По этим документам обратившиеся незаконно получали пенсии по инвалидности. Как выяснило следствие, часть преступлений экс-глава бюро совершила вместе с врачом медико-социальной экспертизы.

Осужденная признана виновной в 35 преступлениях по ч. 3 ст. 290 (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), в 11 эпизодах по п. "а" ч. 5 ст. 290 (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и 25 эпизодах по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Из-за большого числа преступлений приговор оглашали три дня. Экс-главу бюро приговорили к 8,5 годам колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летия, то есть до 2028 года.

Также суд обязал осужденную 39-летнюю женщину, которая признала свою вину, выплатить штраф в размере 4 млн рублей и на девять лет лишил ее права заниматься врачебной деятельностью в области медико-социальной экспертизы.