Поиск

Экс-глава медико-социальной экспертизы получила 8,5 лет колонии за подлоги и взятки в Кузбассе

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Суд Центрального района Прокопьевска (Кузбасс) признал виновной в получении взяток и служебных подлогах экс-руководителя "Главного бюро медико-социальной экспертизы по Кемеровской области" Минтруда РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областной прокуратуры в понедельник.

Суд установил, что с июля 2016 по февраль 2018 года женщина получала взятки за незаконное установление и продление инвалидности, а также за выдачу подложных документов освидетельствования граждан. По этим документам обратившиеся незаконно получали пенсии по инвалидности. Как выяснило следствие, часть преступлений экс-глава бюро совершила вместе с врачом медико-социальной экспертизы.

Осужденная признана виновной в 35 преступлениях по ч. 3 ст. 290 (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), в 11 эпизодах по п. "а" ч. 5 ст. 290 (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и 25 эпизодах по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Из-за большого числа преступлений приговор оглашали три дня. Экс-главу бюро приговорили к 8,5 годам колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летия, то есть до 2028 года.

Также суд обязал осужденную 39-летнюю женщину, которая признала свою вину, выплатить штраф в размере 4 млн рублей и на девять лет лишил ее права заниматься врачебной деятельностью в области медико-социальной экспертизы.

Кузбасс

Новости

Российские ученые зафиксировали рекордный выброс метана в Арктике

В Новосибирске после массовой драки задержали 50 человек

В Киеве заявили о срыве разведения сил в Донбассе

Два экс-руководителя рудника "Мир" арестованы из-за гибели 8 человек в 2017 году

"Ведомости" узнали о работе России и Китая над ПО для системы предупреждения о ракетах

"Ведомости" узнали о работе России и Китая над ПО для системы предупреждения о ракетах

Минздрав России допустил запрет на вейпы в перспективе 2-3 лет

Дело сенатора Арашукова

Арашукова-старшего уволили из "Газпром межрегионгаза" за прогул и утрату доверия

Арашукова-старшего уволили из "Газпром межрегионгаза" за прогул и утрату доверия

Козак подготовил законопроект о защите инвесторов

Дело Анны Политковской

Адвокат семьи Политковской рассказал о замершем расследовании ее убийства

Адвокат семьи Политковской рассказал о замершем расследовании ее убийства

"Вымпелком" назвал информацию об утечке данных миллионов клиентов устаревшей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');