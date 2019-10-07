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В Архангельской области закрыли школу после девяти случаев пневмонии у четвероклассников

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Новодвинске Архангельской области школу №7 закрыли на карантин после того, как девять учеников четвертого класса заболели внебольничной микоплазменной пневмонией. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Детей перевели на дистанционное обучение.

Все заболевшие находятся в Новодвинской центральной районной больнице, врачи оценивают их состояние как стабильное.

Сотрудники Роспотребнадзора ищут причину вспышки заболевания, сообщили в областном управлении ведомства. "Чаще всего такие вспышки возникают на фоне ОРВИ, общей ослабленности организма, а также, когда заболевшие находились в мало проветриваемых помещениях", - отметил представитель службы.

Новодвинск Архангельская область Роспотребнадзор

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