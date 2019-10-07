МВД проверит информацию об избиении полицейскими пациентов травмпункта

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В МВД Башкирии начали служебную проверку информации о том, что сотрудники полиции избили пациентов травмпункта в Стерлитамаке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудник полиции пытался разнять дерущихся рядом с рестораном, рассказал информированный источник "Интерфакса". Затем они уехали в травмункт и продолжили драку, но полицейский за ними в травмпункт не поехал, добавил собеседник агентства.

Об избиении двух пациентов в ночь на 6 октября сообщил паблик "Омбудсмен полиции". По утверждению очевидца, в травмпункт вошли семь или восемь человек, среди которых были полицейские, которые начали бить двух мужчин, избитых ими же перед этим в ночном клубе "Большой". Избиение не остановило прибытие группы быстрого реагирования, которую вызвали медики.